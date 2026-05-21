Весенние школы для участников олимпиады «Я – профессионал» прошли в Москве

Мероприятия прошли в партнерстве с Высшей школой экономики и с Финансовым университетом при правительстве РФ / Фото: vk.com/vtb_career

В Москве прошли ежегодные Весенние школы ВТБ для участников Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по двум образовательным направлениям: «Бизнес-информатика» и «Финансы и кредит». Мероприятия организованы в партнерстве с ведущими вузами Москвы: с Высшей школой экономики и с Финансовым университетом при правительстве РФ.

По данным организаторов, участниками направления «Бизнес-информатика» стали 100 студентов из 19 регионов и 43 вузов, прошедших конкурсный отбор из более 800 претендентов. С 13 по 15 мая они посетили панельную дискуссию ИТ-команд банка на тему «На шаг впереди: как строить карьеру в мире с искусственным интеллектом», обсудили будущее финтеха и современные ИТ-процессы. Студенты также решили кейс по геоаналитике для сети банкоматов: на основе обезличенных данных предложили подход к выбору зон для размещения новых устройств. В финале команды представили свои модели экспертному жюри.

По направлению «Финансы и кредит» школа объединила 100 студентов из 29 регионов и 53 вузов, отобранных из 650 претендентов. С 18 по 20 мая из лекций топ-менеджеров банка участники узнали о работе с разными категориями клиентов и построении карьеры в финансовой сфере, а также решили два бизнес-кейса: разработка стратегий повышения мультипродуктовости банка и создание систем геймификации для привлечения и удержания клиентов. В финале студенты защитили свои решения перед профессиональным жюри.

