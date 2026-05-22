Роспотребнадзор Самарской области перечислил правила мелкорозничной торговли

В торговой точке и вокруг нее нужно каждый день проводить уборку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области Роспотребнадзор напомнил, какие правила и санитарные требования нужно соблюдать при мелкорозничной торговле в нестационарных торговых объектах и на ярмарках.

«Продажа пищевой продукции должна осуществляться при наличии условий для ее хранения и реализации, установленных производителем», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Для напитков в розлив в торговой точке должна быть одноразовая тара, для хлеба, кондитерских изделий – упаковка. Запрещено продавать разрезанные дыня и арбузы. У продавца должна быть санитарная одежда и медицинская книжка. В торговой точке и вокруг нее нужно каждый день проводить уборку, а также вывозить мусор.

