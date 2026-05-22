Мэр Иван Носков: «В Самаре на 95% ликвидировали свалку площадью более 3 га»

Фото: администрация Самары

В Самаре завершается ликвидация несанкционированной свалки вдоль дороги в поселок Рубежное. Ее площадь превышала 3 гектара. Работы выполнены на 95%, вывезли около 99 тысяч тонн строительных и бытовых отходов.

«Ликвидация свалки — первый, но самый важный этап преображения территории. Сразу после вывоза мусора приступили к элементам рекультивации. Подрядчик уже завозит и разравнивает плодородный грунт, выполнено 60% работ. Далее совместно с Минприроды примем меры по отнесению участка к лесному фонду и рассмотрим вопрос озеленения», — рассказал глава Самары Иван Носков.

Подрядчик ежедневно вывозит до 2,5 тысячи тонн отходов. Максимальная глубина залегания мусора достигала 6 метров. Глава города добавил, что в этом году ликвидируют еще 16 крупных свалок, а тех, кто будет сбрасывать мусор на очищенных территориях, будут штрафовать. Для этого установят скрытые камеры.

Складировать отходы в лесополосах запрещено. Для жителей поселка Рубежное работает контейнерная площадка с тремя бункерами. Штрафы за нарушения — от 10 до 120 тысяч рублей.

