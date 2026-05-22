Дистанцию в 10 км на «Зеленом марафоне» в Самаре пробегут 1000 человек

Забег пройдет на Волжском проспекте 30 мая / Фото: vk.com/green_marathon_samara

В следующую субботу, 30 мая 2026 года, в Самаре пройдет ежегодный, спортивный, благотворительный и семейный праздник - «Зеленый Марафон». Местом его проведения станет Волжский проспект, сообщает пресс-служба Сбербанка.

По данным организаторов, в забеге на 10 км примут участие 1000 человек. Регистрация на него уже закрыта. Пока еще можно подать заявку на дистанцию в 4,2 км. В день соревнований всем выдадут стартовые номера. Для этого каждый участник должен будет предоставить оригинал медсправки об отсутствии противопоказаний к бегу.

«В этом году участники традиционно проявили большой интерес к дистанции 10 км – все места разобраны. Каждый участник и любой желающий может внести вклад в поддержку подрастающего поколения. Банк удвоит собранные средства», - сказала председатель Поволжского банка Сбера Наталия Цайтлер.

Организаторы отмечают, что все регистрационные взносы и добровольные пожертвования направят в благотворительный фонд «Вклад в будущее». Средства пойдут на программы подготовки детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

