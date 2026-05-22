В Самарской области введут запрет на продажу алкоголя 26 мая и 27 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

26 мая и 27 июня в Самарской области введут временный запрет на розничную продажу алкоголя. Он будет действовать с 8:00 до 23:00. Эта мера связана с проведением последних звонков и выпускных в образовательных учреждениях региона. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Запрет коснется только розничной торговли в магазинах. Приобрести спиртное в заведениях общественного питания, то есть в кафе, барах и ресторанах, будет можно.

