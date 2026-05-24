Тренер Мурат Искаков объявил о своем уходе из тольяттинского «Акрона»

Тренер возглавил "Акрон" на время стыковых матчей с "Ротором" / Фото: vk.com/fcakron

Мурат Искаков, который возглавил «Акрон» в стыковых матчах, объявил о своем уходе из тольяттинского клуба. Об этом он сообщил на послематчевой конференции 23 мая 2026 года.

«Хочу объявить, что прекращаю работу в «Акроне». После ухода Заура Тедеева он сам и руководство клуба попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ. Потому что было такое экстренное решение и не было, наверно, реальных кандидатур на пост главного тренера», - сказал Мурат Искаков.

Напомним, об отставке Заура Тедеева стало известно 17 мая 2026 года. Руководство тольяттинского клуба сообщило, что решило расстаться с наставником, после разгромного поражения от самарских «Крыльев Советов» (4:1). Тогда «Акрон» попал в зону стыковых матчей. Его соперником стал волгоградский «Ротор».

На эти две игры руководить командой остался тренерский штаб Тедеева во главе с Муратом Искаковым. Первый матч тольяттинцы выиграли со счетом 2:0, второй проиграли 0:1, но все-таки сохранили место в РПЛ. 23 мая было объявлено, что команду покидает форвард Артем Дзюба, который выступал за нее с сентября 2024 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал