Из Самары в зону СВО доставили вторую часть гуманитарной посылки

По просьбе бойцов «за ленточку» отправили строительные материалы, дроны и оптоволоконный кабель Фото: администрация Самары.

Вторую часть гуманитарной посылки из Самары доставили в зону спецоперации. Об этом сообщили в мэрии города. Посылку сформировали по итогам поездки мэра Ивана Носкова и его заместителя, участника программы «Время героев» Сергея Карасева.

«По просьбе бойцов «за ленточку» отправили строительные материалы, дроны и оптоволоконный кабель, необходимый для обеспечения устойчивой связи», – уточнила пресс-служба городской администрации.

Самарцам напомнили, что присоединиться к волонтерам и помочь бойцам может любой желающий. Гуманитарную помощь в Самаре принимают более чем в 30 пунктах, список адресов можно найти в группах районных администраций ВКонтакте.

