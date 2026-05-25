Самарцам стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников

В сервисе можно выбрать и отправить в черный список нежелательные номера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям России, в том числе Самарской области, стало проще защитить себя и других людей от звонков мошенников. В этом поможет бесплатный сервис «Определитель номера» в банковском приложении. Недавно он получил обновление. Что полезного есть в сервисе, накануне ПМЭФ-2026 рассказал Сбер.

По информации банка, на главной странице определителя номера теперь доступна история звонков там можно выбрать и отправить в черный список нежелательные номера. Если это действительно мошенник, его телефон будет автоматически заблокирован или помечен соответствующим баннером при входящем звонке у других пользователей. Чтобы избежать ошибок, банк такую «разметку» многоэтапно проверяет, включая анализ с помощью искусственного интеллекта. Также в сервисе появилась кнопка для перехода в раздел «Проверить номер», где можно посмотреть, включен ли телефон в базу как контакт мошенника.

«Мы создали инструмент, способный нанести ощутимый удар по мошенникам. Когда человек блокирует подозрительный номер, он помогает миллионам других людей. Это яркий пример взаимопомощи и коллективного цифрового иммунитета. За прошлый год «Определитель номера» проверил миллиард звонков россиянам, а за неполные пять месяцев 2026 года — уже порядка 800 млн звонков», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

