Самарский арбитраж рассматривает дело о банкротстве вдовы Олега Дьяченко

Заседание по проверке обоснованности заявления назначили на 15 июня

В арбитражный суд Самарской области поступило заявление о банкротстве Ирины Дьяченко, которая является вдовой Олега Дьяченко, бывшего депутата Самарской губернской думы. Дьяченко не стало в 2017 году на 61-м году жизни.

Ходатайство о признании Ирины Дьяченко банкротом подала Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области из-за долга в сумме 8,6 миллионов рублей.

Заявление было принято к производству 14 мая. Заседание по проверке его обоснованности назначили на 15 июня. Должница должна предоставить доказательства того, что долга у нее нет, а также другие документы.

