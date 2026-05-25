В Самаре прошел показ оперы «Князь Игорь»

Источником для либретто послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Фото: Анна Рубакова

24 мая в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День славянской письменности и культуры состоялся показ оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Спектакль прошел с описанием для незрячих и слабовидящих.

«Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году. Врач, ученый-химик, преподаватель Бородин сочинял свою единственную оперу в перерывах между научными открытиями, продвижением женского образования и уходом за тяжелобольной женой», – рассказали в театре.

Опера «Князь Игорь» создавалась Бородиным 18 лет. Композитор скончался, не успев ее дописать – произведение по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков.

