Вячеслав Федорищев проверил ход ремонта трамвайных путей в Самаре

Он проверил ход ремонта трамвайных путей.

23 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совершил рабочий выезд по Самаре. Он проверил ход ремонта трамвайных путей. Сейчас работы идут на двух участках: от улицы Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова и от завода до улицы Гастелло. По его словам, их могут завершить уже к 1 сентября.

«Мы с прошлого года занимаемся восстановлением трамвайных путей. Сейчас в Самаре из 160 км требуют ремонта 140 км. В этом году успеем отремонтировать 4 452 метров», – рассказал глава региона.

Также он пообщался с жителями на муниципальной ярмарке на Московском шоссе, где несколько лет назад был стихийный рынок, поручил мэру Самары Ивану Носкову держать на контроле программу по замене лифтов, посетил базу предприятия «Экология», которое занимается вывозом мусора, и изучил ход реконструкции улицы Дачной. Сейчас там переложили все коммуникации, а дорожные работы идут полным ходом.

