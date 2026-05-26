Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 11:12

Самарцам с детьми предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Самарцам объяснили, кому может быть положен повышенный налоговый вычет
Александра ТАЙБАТРОВА
Максимальная сумма для вычета за недвижимость сейчас составляет два миллиона рублей

Максимальная сумма для вычета за недвижимость сейчас составляет два миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили увеличить налоговый вычет для семей с детьми при покупке жилья. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Каплан Панеш.

Сейчас налоговый вычет при покупке жилья можно оформить при официальном трудоустройстве. Максимальная сумма для вычета за недвижимость составляет два миллиона рублей, а по процентам по ипотеке – еще три миллиона рублей. Если человек платить НДФЛ в размере 13%, то он может вернуть за недвижимость до 260 тысяч рублей, а по уплаченным процентам – до 390 тысяч рублей.

Депутат предложил увеличить лимиты вычета для семей с детьми: при наличии одного ребенка – на 200 тысяч, двух – на 300 тысяч, после рождения третьего и последующих детей – на 400 тысяч рублей, пишет ТАСС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал