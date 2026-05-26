Самарцам с детьми предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Максимальная сумма для вычета за недвижимость сейчас составляет два миллиона рублей

В России предложили увеличить налоговый вычет для семей с детьми при покупке жилья. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Каплан Панеш.

Сейчас налоговый вычет при покупке жилья можно оформить при официальном трудоустройстве. Максимальная сумма для вычета за недвижимость составляет два миллиона рублей, а по процентам по ипотеке – еще три миллиона рублей. Если человек платить НДФЛ в размере 13%, то он может вернуть за недвижимость до 260 тысяч рублей, а по уплаченным процентам – до 390 тысяч рублей.

Депутат предложил увеличить лимиты вычета для семей с детьми: при наличии одного ребенка – на 200 тысяч, двух – на 300 тысяч, после рождения третьего и последующих детей – на 400 тысяч рублей, пишет ТАСС.

