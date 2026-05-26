НовостиОбщество26 мая 2026 11:16

В Самаре пройдет бесплатная семейная экскурсия о военных годах 31 мая

В Самаре семьи с детьми приглашают на пешеходную экскурсию «Наш город в годы Великой Отечественной войны»
Елизавета ЖИРНОВА
Необходима предварительная запись Фото: министерство туризма Самарской области

В Самаре 31 мая пройдет бесплатная пешеходная экскурсия «Наш город в годы Великой Отечественной войны» с посещением Военно-исторического музея Краснознаменного центрального военного округа. К участию приглашают семьи с детьми школьного возраста. Начало в 14.00 в музее, затем в 15.00 стартует городская прогулка. Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

«Участники узнают о роли Куйбышева в годы войны и вкладе города в Великую Победу», — говорится в сообщении.

Экскурсию проведет Анастасия Силина, победитель конкурса «Проводники смыслов». Мероприятие проходит в рамках проекта «Столицы трудовой доблести» при поддержке Фонда президентских грантов. Необходима предварительная запись, количество мест ограничено.

