В Самаре пройдет бесплатная семейная экскурсия о военных годах 31 мая

Необходима предварительная запись Фото: министерство туризма Самарской области

В Самаре 31 мая пройдет бесплатная пешеходная экскурсия «Наш город в годы Великой Отечественной войны» с посещением Военно-исторического музея Краснознаменного центрального военного округа. К участию приглашают семьи с детьми школьного возраста. Начало в 14.00 в музее, затем в 15.00 стартует городская прогулка. Об этом сообщили в министерстве туризма Самарской области.

«Участники узнают о роли Куйбышева в годы войны и вкладе города в Великую Победу», — говорится в сообщении.

Экскурсию проведет Анастасия Силина, победитель конкурса «Проводники смыслов». Мероприятие проходит в рамках проекта «Столицы трудовой доблести» при поддержке Фонда президентских грантов. Необходима предварительная запись, количество мест ограничено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал