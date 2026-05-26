Российский банк стал партнером киберспортивного клуба

При поддержке банка киберспортивный клуб сможет усилить подготовку к выступлениям на российской арене Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сбер стал партнером легенды киберспорта — клуба Virtus.pro в России. Банк обеспечит поддержку составов по «Миру танков» и Standoff 2. В планах — интеграция ИИ-помощника и развитие совместных проектов на стыке киберспорта и технологий, сообщает пресс-служба банка.

Бренд банка появится на форме игроков и в призовой атрибутике на ключевых турнирах. Также в этом году запланированы фан-встречи, проекты с экосистемой Сбера и совместный выпуск карт с уникальным дизайном.

«Киберспорт сегодня — одна из самых быстрорастущих индустрий в мире, и российские команды здесь занимают лидирующие позиции. Для нас поддержка этого направления — не разовая история, а часть системной работы с индустрией: мы сотрудничаем с Федерацией компьютерного спорта, проводим собственные турниры и поддерживаем развитие молодых игроков и команд. Партнерство с Virtus.pro — логичное продолжение этой стратегии. Вместе мы хотим не только развивать клуб, но и помогать всей экосистеме киберспорта становиться ещё масштабнее и сильнее», — прокомментировал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал