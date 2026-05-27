В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «На этом месте»

Стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории. Фото: Музей-галерея «Заварка»

31 мая в 16:00 в Самаре музей-галерея «Заварка» проведет пешеходную экскурсию «На этом месте». Ее проведут историк, старший научный сотрудник музея Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова.

«Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории», – анонсируют организаторы.

Участников экскурсии проведут по улицам Ленинского района Самары, покажут известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также расскажут о них. Кроме того, на мероприятии обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века.

Сбор группы состоится у входа в «Заварку» по адресу: улица Самарская, 207. Экскурсия будет длиться около 1,5 часов. Билеты стоят 350 рублей, их можно приобрести по ссылке.

