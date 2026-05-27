В Самаре пройдут «Большие гастроли» Екатеринбургского театра оперы и балета

Фото: Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича

С 28 по 31 мая в Самаре пройдут «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича покажут оперу «Турандот».

«Для меня «Турандот» – это сказка. В этой постановке, не читая программу, сразу понятно, что происходит, и можно погрузиться в фантазию. Я люблю читать дочке русские сказки. Она всегда слушает меня с восхищенными, горящими глазами. Мне хочется достичь такого же эффекта в зрительном зале», – рассказал постановщик спектакля Жан-Ромен Весперини.

Также самарцам представят балет «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова. В нем фабула трагедии Шекспира остается неизменной, но героями выступят «парни и девушки с Уралмаша», как написали о них в соцсетях. Мотив вражды двух кланов в постановке исчезает – не так важно, к каким семьям принадлежат участники уличных сражений. На первый план выходит другая тема: неизменность привычек и неумолимость ритуалов.

