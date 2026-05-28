Очень важно держаться подальше от окон, поэтому самое безопасное место в квартире - это ванная комната. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 мая на территории Самарской области ввели режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Внимание! На территории Самарской области действует режим «БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ»», – написал глава региона в 03:32.

В МЧС Самарской области напомнили, как вести себя при реальной атаке беспилотников. Если в этот момент вы находитесь в здании, спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг. Если такого нет, найдите помещение с несущими стенами, сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь. Очень важно держаться подальше от окон, поэтому самое безопасное место в квартире – ванная комната. Главное – держаться подальше от окон и не пользоваться лифтом. После окончания атаки не торопитесь выходить из защищенного места. Внимательно смотрите под ноги и не поднимайте с земли незнакомые предметы.

