Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 11:52

Число официальных пляжей намерены увеличить в 1,5 раза в Самарской области

В Самарской области в реестр официальных пляжей включили уже 73 территории
Ирина СИНЕГУБОВА
Декларации ГИМС получили 43 пляжа. Фото: минприроды Самарской области

Декларации ГИМС получили 43 пляжа. Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области ведется работа по надлежащему оформлению территорий отдыха. Количество официальных пляжей планируется увеличить в 1,5 раза. Об этом сообщили в минприроды региона.

«Там, где пляж организовать невозможно, будут определены альтернативные места отдыха. Главная задача – синхронизировать оформление и реальную готовность безопасных зон купания», – рассказали в пресс-службе.

В реестр уже включено 73 пляжа, такое значение уже превышает план на 2026 год и показатели прошлогодних 48 территорий. За две недели к работе подключились Похвистнево, Исаклинский, Большеглушицкий, Красноармейский и другие районы. Декларации ГИМС получили 43 пляжа, после половодья на них завезут песок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал