Число официальных пляжей намерены увеличить в 1,5 раза в Самарской области

Декларации ГИМС получили 43 пляжа. Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области ведется работа по надлежащему оформлению территорий отдыха. Количество официальных пляжей планируется увеличить в 1,5 раза. Об этом сообщили в минприроды региона.

«Там, где пляж организовать невозможно, будут определены альтернативные места отдыха. Главная задача – синхронизировать оформление и реальную готовность безопасных зон купания», – рассказали в пресс-службе.

В реестр уже включено 73 пляжа, такое значение уже превышает план на 2026 год и показатели прошлогодних 48 территорий. За две недели к работе подключились Похвистнево, Исаклинский, Большеглушицкий, Красноармейский и другие районы. Декларации ГИМС получили 43 пляжа, после половодья на них завезут песок.

