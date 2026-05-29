Вода в Волге пока холодная, купаться еще рано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самарской области остыла вода в Волге. Этому поспособствовала прохладная погода, которая установилась на последней неделе мая. Рассказываем, какая сейчас температура воды в Волге у Самары и Тольятти.

По данным Приволжского УГМС на 29 мая 2026 года, у берегов Тольятти вода в Волге остыла с 15,8 до 14 градусов. В районе Самары – с 15,4 до 15 градусов. Это очень близко к сегодняшней температуре воздуха. В Автограде и областной столице она 29 мая, по прогнозам синоптиков, не поднимется выше +17…+19 градусов.

Таким образом, купаться в Волге пока рано. Не стоит этого делать не только из-за погоды, но и из-за того, что пляжный сезон официально не открыт. Ориентировочная дата старта – 15 июня 2026 года.

