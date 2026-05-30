НовостиОбщество30 мая 2026 3:34

В Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА 30 мая

Режим опасности атаки беспилотников действует с 4 утра в Самарской области
Анастасия ПРАВДИНА
О режиме опасности с регионе сообщил губернатор

О режиме опасности с регионе сообщил губернатор

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 30 мая на территории Самарской области ввели режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Внимание! На территории Самарской области действует режим «БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ»», – написал глава региона в 4:09.

При угрозе атаки БПЛА МЧС советует немедленно спуститься в подвал, паркинг или на нижние этажи здания. Если укрытия нет, следует найти помещение с несущими стенами, сесть на пол и пригнуться. В квартире самым безопасным местом названа ванная комната, также важно держаться подальше от окон и не пользоваться лифтом. После окончания атаки не торопитесь выходить, смотрите под ноги и не поднимайте незнакомые предметы. Берегите себя!

