Самарцам объяснили правила размещения контейнерных площадок для мусора

Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, запрещен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Самарской области напомнил, какие правила нужно соблюдать, чтобы уборка мусора была безопасной и гигиеничной. В городах и селах должны быть обустроены контейнерные площадки для мусора или системы для его подземного накопления. Подъезд к ним должен быть круглогодичным. У площадки должно быть ограждение, чтобы мусор не распространялся за ее пределы.

«Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, запрещен», – уточнила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Контейнерные площадки должны располагаться на расстоянии не более 20 метров и не менее 100 метров от частных и многоквартирных домов, не менее 25 метров – от учреждений здравоохранения, а в сельской местности – на расстоянии не менее 15 метров.

