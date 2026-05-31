Для средней школы в Самаре могут внедрить новый стандарт

Школьники смогут определять собственную траекторию обучения

Новый стандарт средней школы хотят внедрить в России. Это может изменить подход для школьников по всей России, в том числе в Самарской области. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Законопроект предполагает, что старшеклассники смогут изучать предметы на базовом уровне. Для тех, кто в будущем планирует связать свою жизнь с наукой, останется возможность углубленно изучать отдельные дисциплины.

Таким образом, школьники смогут определять собственную траекторию обучения. Кроме того, старшеклассников будут учить навыкам работы с ИИ. По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, новый подход сделает школьную программу более практичной, пишет «РГ».

