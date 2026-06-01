ЦСК ВВС занял девятое место по посещаемости матчей в ВХЛ

Самарский клуб занимает 16 место в турнирной таблице ВХЛ. Фото: ЦСК ВВС

ЦСК ВВС занял девятое место в рейтинге средней посещаемости и заполняемости матчей. Всего игры самарского хоккейного клуба посетили 2430 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольная посещаемость», который подводит итоги еще и всероссийской хоккейной лиги.

«Этот сезон стал для ЦСК ВВС по-настоящему особенным. Команда проделала огромную работу, показала характер, самоотдачу и подарила болельщикам множество ярких эмоций», – отметили в пресс-службе клуба.

В заключительном матче команда провела напряженную встречу с «Металлургом», уступив со счетом 2:3. По итогам сезона самарский клуб занимает 16 место в турнирной таблице ВХЛ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал