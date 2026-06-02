Губернатор Вячеслав Федорищев посетил новую детскую поликлинику в Самаре

Новая поликлиника построена с учетом всех требований Фото: Иван Макеев

В Самаре на улице Панова открылась новая детская поликлиника. Учреждение рассчитано на 24 тысячи маленьких пациентов и 500 посещений в смену. С работой поликлиники ознакомился губернатор Вячеслав Федорищев.

«Долгожданный и очень нужный объект. Это часть программы социально-экономического развития Самарской области и ключевая задача Народной программы партии «Единая Россия». Мы и дальше будем модернизировать сферу здравоохранения», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Раньше дети Октябрьского района получали медпомощь в трех приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Там не хватало оборудования и узких специалистов. Новая поликлиника же построена с учетом всех требований. Ее площадь в 2,5 раза больше старой.

В здании разместили участковую службу на 28 участков, дошкольно-школьное отделение, кабинеты узкопрофильных врачей, отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии. Работают два фильтр-бокса с отдельными входами для разделения потоков пациентов. Есть отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами. В штате около 100 человек, включая 64 врачей. Поликлиника построена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Губернатор подчеркнул, что развитие здравоохранения остается приоритетом региона.

