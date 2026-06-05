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НовостиПроисшествия5 июня 2026 6:58

В Самаре потушили полыхающее здание на ул. Ново-Садовой

Неэксплуатируемое здание горело на площади 150 кв. м в Самаре
Ирина СИНЕГУБОВА
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, в Октябрьском районе Самары поздним вечером произошел пожар. На улице Ново-Садовой горел нежилой дом № 175. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 21:12. На месте вызова огонь охватил неэксплуатируемое строение. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.

Пожар удалось локализовать в 22:40, а полная ликвидация была объявлена в 00:54. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 30 человек. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

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