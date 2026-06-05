Около 6 тысяч самарских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

При сигнале тревоги экзамен перенесут или остановят Фото: администрация Самары

В Самаре 4 июня около 6 тысяч выпускников 11-х классов написали обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел на базе 30 школ. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Экзамен включает в себя 27 заданий и состоит из двух частей: вопросы с кратким ответом и сочинение. На выполнение отвели 3 часа 30 минут», — говорится в сообщении.

Следующие ЕГЭ пройдут 8 июня (математика), 11 июня (обществознание и физика), 15 июня (биология, география и иностранные языки), 18 июня (устная часть по языкам). Основной период завершится 19 июня экзаменом по информатике.Досрочно ЕГЭ в этом году сдали 7 самарцев.

В пунктах проведения усилили меры безопасности: установлены металлоискатели и видеонаблюдение, при сигнале тревоги экзамен перенесут или остановят.

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