В мэрии Самары рассказали о судьбе заброшенного фонтана на ул. Демократической

Фонтан должны очистить от мусора. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местные жители обратились к городским властям, чтобы узнать, кому принадлежит заброшенный фонтан на улице Демократической, 6к1. Также горожан интересует, есть ли планы по его восстановлению. На ситуацию отреагировали в администрации Самары.

«Фонтан находится в частной собственности, его очистят от мусора. Решение о дальнейшей эксплуатации или демонтаже будет принято дополнительно», – рассказали в мэрии.

В каждом районе города сейчас проводятся проверки содержания и эксплуатации фонтанов в частной собственности. Напомним, все 48 городских фонтанов будут работать до конца сентября. Фонтаны без подсветки включены с 09:00 до 20:00, а со светодинамическим оснащением и музыкальным программированием – до 22:00 (кроме понедельников).

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