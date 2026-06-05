Перформанс с Розой Хайруллиной состоится на железнодорожном вокзале в Самаре

Поезд сделает остановки в 19 городах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самару 6 июня прибудет всероссийский проект «Театральный поезд». Он приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. Самара вошла в Южный маршрут, поезд сделает остановки в 19 городах. Об этом сообщили в администрации губернатора Самарской области.

«6 июня в 9.00 на железнодорожном вокзале пройдет торжественная встреча участников. Вокзал превратится в сценическое пространство. На перроне и в кассовой зоне выступят артисты самарских театров.Также откроется выставка, посвященная театральному искусству», — отметили организаторы.

Творческая программа продлится до 17.00. Вечером в театре «СамАрт» покажут спектакль «Барышня-крестьянка» от Драматического театра города Вольска. 6 и 7 июня на площадках театров «Мастерская», «Самарская площадь» и Театра кукол выступят коллективы из Волгограда, Саратова и Вольска. 7 июня в здании вокзала пройдет перформанс с участием заслуженной артистки РФ Розы Хайруллиной. В нем задействуют более 350 артистов. Самарские театры также отправятся на поезде в Уфу и Ульяновск со своими постановками.

Напомним, спектакли, водевили и перформанс с Розой Хайруллиной в Самаре.

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