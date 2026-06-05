Иван Носков посетил в Самаре центр «Шаг вперед» для семей с особенными детьми

Для Ивана Носкова и Александра Живайкина провели экскурсию по интегративному семейному центру. Фото: администрация Самары.

Глава Самары Иван Носков вместе с депутатом губдумы Александром Живайкиным посетил интегративный центр «Шаг вперед». Это учреждение оказывает поддержку семьям с особенными детьми и с недавних пор помогает в адаптации к мирной жизни семей участников СВО.

«Шаг вперед» — это пилотная площадка программы «Сопровождение через всю жизнь». Он представляет собой центр дневного пребывания и социальной занятости для детей, подростков и молодежи с инвалидностью, метальными и другими нарушениями.

«Считаю, само существование интегративного центра в Самаре — большая поддержка для родителей, воспитывающих особенных детей. Ребят учат простым социально-бытовым навыкам, дают возможность развиваться в творчестве и спорте. Для их родителей работают группы кратковременного пребывания «Передышка», — написал глава Самары в своем канале в МАХ.

В центре Ивану Носкову и Александру Живайкину показали помещения, где проходят занятия, и мастерские, где реализуются реабилитационные программы: глино-, арт- и театротерапия, адаптивная физкультура, типографское дело, озеленение и цветоводство. Картины, созданные «особенными» мастерами, можно увидеть в выставочном зале Союза художников России, осенью их выставят в областном художественном музее.

«Центр «Шаг вперед» будем поддерживать, как и все другие социально ориентированные НКО, работающие на территории Самары. Обсудили и поддержку Центра от Александра Живайкина, который ране участвовал в обучении тренеров по адаптивной физкультуре», - сказал мэр.

По словам Ивана Носкова, в перспективе программу можно будет расширить — сделать отдельное направление по оказанию индивидуальной психологической помощи ветеранам боевых действий.

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