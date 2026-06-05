Ко Дню России 11% жителей Самары хотят продлить выходные

Большинство самарцев ограничатся официальными выходными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый девятый работающий житель Самары планирует взять отпуск или отгулы к выходным на День России. В этом году россиян ждут три выходных подряд — с 12 по 14 июня. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

«Мужчины чаще женщин планируют брать дополнительные дни — 14% против 8%. Молодежь до 35 лет реже продлевает отдых, чем те, кто старше. Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше 15%, со средним профессиональным — только 6%», — рассказали исследователи.

Большинство самарцев не будут ничего присоединять и ограничатся официальными выходными. Опрос проводили с 22 мая по 1 июня 2026 года. В нем приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал