Банки начали предлагать рассрочку по картам

На фоне высокой ключевой ставки ЦБ клиенты российских банков ищут альтернативы классическим потребительским кредитам и картам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские банки все чаще запускают сервисы, позволяющие конвертировать уже совершенные по картам покупки в помесячную рассрочку с фиксированной комиссией вместо процентов. Один из таких инструментов с начала июня стал доступен клиентам ВТБ, рассказал на ПМЭФ-2026 старший вице-президент банка, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

«В 2026 году фокус банков смещается с гонки за количеством клиентов на качество портфеля и рентабельность. Рассрочка стала альтернативой длинному грейс-периоду: операция делится на равные платежи без процентов с понятной комиссией, что позволяет клиентам управлять финансами предсказуемо», — прокомментировал эксперт ВТБ.

Знатоки банковского рынка уточняют, что принципиальная разница между кредиткой и рассрочкой по карте заключается в механизме оплаты долга. По кредитной карте действует льготный период (до 100–120 дней): если уложиться в него, переплаты не будет, но при пропуске срока проценты начисляются на весь остаток. Рассрочка же сразу исключает беспроцентный грейс — вместо этого банк сразу фиксирует график равных платежей с понятной комиссией. Это лишает клиента гибкости минимального платежа, но дает предсказуемость и, как правило, меньшую итоговую переплату, чем при длительном обслуживании долга по кредитке. Кроме того, при переводе покупки в рассрочку банк часто не начисляет кэшбэк, который при обычной кредитной операции пришел бы сразу.

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