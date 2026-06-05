В самарском гастромаркете пройдет своп вещей 7 июня

Все неразобранные вещи передадут благотворительным организациям Фото: «НеНовое»

В Самаре 7 июня пройдет первый летний своп от команды «НеНовое». Мероприятие состоится в гастромаркете «Самара Гастро» на улице Лесной. Об этом рассказали организаторы.

«Своп — это экологичная альтернатива шоппингу. Можно принести любые вещи в хорошем состоянии или прийти с пустыми руками. Забирать вещи можно в неограниченном количестве», — пояснили организаторы.

На своп принимают сезонную одежду и обувь, аксессуары, украшения, вещи для летнего отдыха, декор и предметы для дома. Все неразобранные вещи передадут благотворительным организациям. Мероприятие пройдет с 15:00 до 18:00. Вход для взрослых — 300 рублей, дети до 14 лет проходят бесплатно.

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