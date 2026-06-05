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НовостиОбщество5 июня 2026 10:32

Станислав Кузнецов: «Молчание бизнеса об атаках играет на руку хакерам»

На ПМЭФ–2026 обсудили, как страх штрафов делает Россию «слепой» в борьбе с киберугрозами
Станислав Кузнецов принял участие в сессии на тему защиты от кибератак / Фото: пресс-служба Сбербанка

Станислав Кузнецов принял участие в сессии на тему защиты от кибератак / Фото: пресс-служба Сбербанка

Современная система регулирования в сфере кибербезопасности построена по принципу «поощрять сокрытие», вместо того чтобы стимулировать бизнес честно рассказывать об атаках для обмена опытом и построения оперативной системы реагирования. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии «Стресс-тест в реальном времени: как не потерять миллиарды при кибератаке» XXIX Петербургского международного экономического форума.

Пока инциденты скрывают, киберстрахование остается цифровым казино: страховщики ставят деньги на риск, который невозможно просчитать. По мнению Станислава Кузнецова, такой подход делает Россию «слепой» в борьбе с киберугрозами.

«Сегодня регулирование построено по принципу наказывать за открытость и поощрять сокрытие. Взломали компанию — надо наказать штрафом. Поэтому у всех первая реакция одинаковая: «У нас все в порядке, ничего страшного не произошло». Регулирование точно должно развернуться на 180 градусов. Нам надо поощрять обсуждение инцидентов на рынке, говорить о них открыто и их признавать. Нужно переключать сознание и корпоративную культуру каждой компании, чтобы никто не боялся последствий раскрытия. Молчание бизнеса сегодня играет на руку киберпреступникам», - сказал Станислав Кузнецов, призвав объединить усилия государства, бизнеса и регуляторов.

Также он отметил, что в России до сих пор отсутствуют обязательные жесткие правила кибербезопасности для компаний. Их введение позволит внедрить культуру, где инциденты либо невозможны, либо эффективно устраняются. А пока каждая организация должна вырабатывать свой цифровой иммунитет к рискам в кибербезопасности.

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