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НовостиОбщество5 июня 2026 10:40

В Самаре хотят создать комиссию по фиксации утраты недвижимости после атаки БПЛА

В Самаре хотят создать комиссию для установления последствий после атаки БПЛА на недвижимость
Екатерина ПАВЛОВА
Комиссия должна будет в течение трех рабочих дней после происшествия выехать для осмотра объекта и зафиксировать частичное повреждение или полную утрату имущества.

Комиссия должна будет в течение трех рабочих дней после происшествия выехать для осмотра объекта и зафиксировать частичное повреждение или полную утрату имущества.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре хотят создать специальную комиссию по установлению факта повреждения или утраты недвижимого имущества от взрыва после атак БПЛА. Она будет состоять минимум из шести человек. Председателем назначат руководителя департамента опеки, а заместителем – главу районной администрации, на территории которой произошло происшествие. Соответствующий проект постановления опубликовала администрация Самары.

«Комиссия должна будет в течение трех рабочих дней после происшествия выехать для осмотра объекта и зафиксировать частичное повреждение или полную утрату имущества, после чего в течение пяти дней вынести заключение», – следует из документов.

В документах отмечается, что создание комиссии не потребует дополнительных бюджетных расходов, отмены, приостановления, изменений или принятия иных правовых актов.

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