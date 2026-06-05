Госучреждения региона в Приволжье переведут на отечественный софт

Соглашение предусматривает расширение использования отечественного ПО и цифровых сервисов в работе органов власти Оренбуржья / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Оператор связи и правительство Оренбургской области договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора. Соглашение было заключено на ПМЭФ-2026. Документ закрепили подписями генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор региона Евгений Солнцев.

Соглашение предусматривает расширение использования отечественного ПО и цифровых сервисов в работе органов власти и подведомственных учреждений. Стороны планируют совместно тестировать новые решения и повышать устойчивость государственных и муниципальных цифровых систем, задействуя инфраструктуру и облачные сервисы оператора. Кроме того, в регионе намерены развивать инструменты кибербезопасности и сети цифровой радиосвязи стандарта DMR.

Отдельное внимание будет уделено модернизации инфраструктуры связи. Оператор продолжит работу по повышению доступности телеком-услуг в небольших населенных пунктах региона, а также вдоль федеральных и региональных автодорог и железнодорожных магистралей.

«Оренбургская область входит в число приоритетных регионов для нас. Более 20 лет мы последовательно развиваем здесь телеком-инфраструктуру и реализуем проекты в сфере цифровизации промышленности и экологического мониторинга. Уверен, совместная работа позволит создать надежную технологическую основу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Оренбургской области», — отметил Хачатур Помбухчан.

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