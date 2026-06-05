В России появился новый ИИ-инструмент для частных инвестиций

Фото: пресс-служба ВТБ

На российском финансовом рынке появился новый инструмент для портфельных инвестиций. Как рассказал в ходе ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, разработка помогает комплексно управлять капиталом и формирует финансовую стратегию с учетом индивидуальных целей и допустимого уровня риска.

По данным банка, инструмент учитывает финансовые цели, горизонт инвестирования, сумму вложений, требования к ликвидности. Заложенные в систему алгоритмы анализируют рыночные данные и различные классы активов — от акций и облигаций до недвижимости, драгоценных металлов, ставок денежного рынка и цен на нефть. На основе этих сведений и индивидуальных запросов подбирается структура портфеля. Работу сервиса можно корректировать, также он сам в постоянном режиме отслеживает рыночную ситуацию и оправляет уведомления, если требуется внести изменения в портфель.

Как отметил Дмитрий Брейтенбихер, такой подход позволяет грамотно распределить капитал: выделить часть средств на обеспечение ликвидности, другую — на сохранение и формирование дохода, а третью — на реализацию потенциала роста.

Эксперты рынка отмечают, что использование искусственного интеллекта для инвестиций распространяется все шире. По информации портала «Выберу.ру», в 2025 году 33% частных инвесторов в России обращались к ИИ при формировании инвестиционной стратегии. Годом ранее таких было 19%. По данным Центробанка, в стране активно растет количество и производительность моделей ИИ, появляются агентские ИИ и мультиагентные платформы. ИИ активно внедряется для анализа рисков, прогнозирования, алгоритмической торговли, управления портфелями и персонализированных инвестиционных рекомендаций.

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