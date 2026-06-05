В парке Победы Самары заложили аллею в память о погибших участниках СВО

Близким погибших бойцов, ветеранам, вернувшимся домой, и тем, кто ждет своих из-за «ленточки», крайне важно иметь в городе место силы и памяти.

4 июня в Самаре в парке Победы заложили аллею в память о погибших участниках специальной военной операции. Первые деревья там высадили заместитель главы города Сергей Карасев, председатель гордумы Сергей Рязанов, руководитель организации «Ветераны СВО Самарской области» Андрей Колотовкин, представители Ассоциации ветеранов СВО, вдовы и жены военнослужащих. Об этом сообщает Администрация Самары.

«Близким погибших бойцов, ветеранам, вернувшимся домой, и тем, кто ждет своих из-за «ленточки», крайне важно иметь в городе особое место – место силы и памяти. Первые ели будут расти, как растет наша память о героях», – сказал Сергей Карасев.

Помимо этого, участники церемонии возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших в результате атаки на колледж и общежитие в Старобельске 22 мая.

Также на мероприятии представили проект будущего мемориала, который планируют выполнить в форме амфитеатра с информационными опорными конструкциями, а в центре хотят установить скульптурную композицию бойца.

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