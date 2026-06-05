Самарский театр оперы и балета впервые выступил на сцене Екатеринбурга

Зрителям представили оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Фото: Екатерина-Татьяна Ларина

С 4 по 7 июня в Екатеринбурге проходят «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. 4 июня на сцене Урал Опера Балет под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова зрителям представили оперу «Леди Макбет Мценского уезда».

«Самарский театр впервые вышел на прославленную сцену одного из самых успешных музыкальных театров России. Символично, что для «Больших гастролей» выбрали «Леди Макбет» – это наш бренд. В Екатеринбурге удивительно чуткая публика. Она горячо приняла спектакль и подарила артистам бурные финальные аплодисменты, за что мы ей благодарны», – сказал Евгений Хохлов.

Также самарские артисты 6 и 7 июня на сцене Екатеринбурга дважды покажут балет П.И. Чайковского «Спящая красавица».

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