В Самаре на дублере Московского шоссе начали укладывать асфальт

Эта дорога разгрузит Московское шоссе и заметно улучшит транспортную доступность целого микрорайона Фото: правительство Самарской области.

На строящемся дублере Московского шоссе на участке от ТЦ «Metro» до Северного переулка в Самаре начали укладывать нижний слой асфальтобетонного покрытия. Параллельно там переустраивают сети газопровода и водовода и прокладывают подземные кабели освещения. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Ход строительства дублера мы держим на постоянном контроле. Важно, чтобы работы велись качественно и без отставаний от графика. Эта дорога нужна жителям города: она разгрузит Московское шоссе и заметно улучшит транспортную доступность целого микрорайона», – рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Строительство недостающего участка автомагистрали Самары стартовало осенью 2025 года. Проект предусматривает создание современной двухполосной дороги для движения транспорта «из города», а также обустройство отдельных пешеходной и велосипедной зон. Там уже обустроили ливневую канализацию. Полностью завершить строительство планируется в ноябре 2026 года.

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