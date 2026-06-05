Губернатор Самарской области Федорищев: «Наша задача – сопроводить все проекты»

Федорищев особо отметил важность поддержки бизнеса. Фото: Артем Килькин

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал «Комсомольской правде» на Петербургском международном экономическом форуме о реализации проектов, заключенных на ПМЭФ в 2025 году, и подходу к нынешним соглашениям.

«В период, когда экономика стагнирует и предприятия не могут позволить себе активную инвестиционную фазу, наша задача – все одобренные проекты максимально быстро и комфортно сопроводить. Инвестиционный климат – это не набор бумаг и дорожных карт, а отношение к этим героическим людям, которые не смотря на все сложности в экономике продолжают инвестировать, создавать новые производства и продукты», – сказал глава региона.

Федорищев особо отметил важность поддержки бизнеса и создания новых рабочих мест. Также губернатор пригласил в Самарскую область всех, кто готов инвестировать. Напомним, за два дня ПМЭФ команда региона привлекла более 217 млрд рублей инвестиций.

Полное интервью с губернатором в ближайшее время выйдет на сайте kp.ru. Прочитать его можно будет у нас.

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