52% работающих самарцев обедают с коллегами

Неформальное общение с коллегами важно для 15% опрошенных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обеденный перерыв для многих самарских сотрудников – это не только еда, но и шанс отвлечься от дел. 37% жителей города главной ценностью этого времени считают возможность восстановить силы и перезагрузиться в середине дня. 39% используют его, чтобы выйти из рабочей среды и прогуляться. 16% – чтобы побыть в тишине и отключиться от общения. Таковы данные опроса Авито Работы.

«Женщины чаще воспринимают обеденный перерыв как ресурс для восстановления – так ответили 46% опрошенных против 40% мужчин. При этом мужчины проводят за обедом в среднем больше времени – около 34 минут против 30 у женщин», – рассказал Роман Губанов, директор по развитию сервиса.

Обед остается важной частью неформального общения в коллективе. Более половины работающих самарцев (52%) чаще всего обедают с коллегами из своей команды. Около трети (31%) предпочитают есть в одиночку. Еще 14% объединяются за обедом с сотрудниками из других отделов.

Неформальное общение с коллегами важно для 15% опрошенных. 10% за обедом обмениваются рабочими новостями в неформальной обстановке – столько же решают личные задачи. 11% говорит, что обед помогает поддерживать отношения с партнерами и клиентами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал