Федорищев: «Самарская область обработала БПЛА более 1 млн га сельхозземли»

Губернатор работает на третьем дне ПМЭФ. Фото: Артем Килькин

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал «Комсомольской правде» на Петербургском международном экономическом форуме о работе комиссии Госсовета по промышленности, которую глава региона возглавляет.

«Это площадка, где 89 субъектов могут донести проблемы, предложения, опасения до федерального начальства. Очень много было сформулировано действенных идей по внедрению беспилотных систем. У нас задача – вместе сделать так, чтобы новые меры поддержки принимались быстрее», – рассказал Федорищев.

Так, в 2025 году в регионе из всей сельхозземли обработали беспилотниками более 1 миллиона гектаров. По словам губернатора, это повышает производительность на 30%. Благодаря искусственному интеллекту более точно используются удобрения. Он считывает, где поврежденная почва или слишком много влаги, и исходя из этого, правильно распределяет.

Напомним, за два дня ПМЭФ команда региона привлекла более 217 млрд рублей инвестиций. Полное интервью с губернатором в ближайшее время выйдет на сайте kp.ru. Прочитать его можно будет у нас.

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