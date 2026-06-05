Губернатор Федорищев: «Самарская область начинает развивать биоэкономику»

Первый проект предусматривает создание ксантановой камеди. Фото: Артем Килькин

Самарская область начинает активно развивать биоэкономику и реализует ряд проектов в этом направлении. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в открытой радиостудии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026.

«Мультипликативный эффект производства биоэкономики – это х10. Она является основой продовольственной и технологической безопасности. И мы приняли решение идти в этом направлении. Если у нас не будет уникальных малотоннажных производств веществ, которые станут веществами будущего, мы можем упустить свое технологическое лидерство», – поделился глава региона.

Первый проект предусматривает создание ксантановой камеди, которая позволяет нефтесервису чувствовать себя экономически эффективнее. Сейчас оно закупается у иностранных партнеров, но в скором времени такое первое производство будет открыто в Самаре.

По словам губернатора, в дальнейшем регион планирует заниматься производством лимонной кислоты, полимолочной и молочной кислот, соли. Это все связано с технологическими циклами биоэкономики.

Напомним, за два дня ПМЭФ команда региона привлекла более 217 млрд рублей инвестиций. Полное интервью с губернатором в ближайшее время выйдет на сайте kp.ru. Прочитать его можно будет у нас.

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