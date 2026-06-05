Из Самары в Сызрань начнут ходить обновленные электрички

В дальнейшем состав №7103 будет курсировать по этому маршруту по рабочим дням. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области запустят новый подвижной состав серии ЭП2ДМ. Первый комфортабельный поезд отправится из Самары в Сызрань 11 июня в 16:07 и прибудет в 18:00. В дальнейшем состав №7103 будет курсировать по этому маршруту по рабочим дням. Об этом сообщает Самарская ППК.

«С 15 июня поезд №7104 Сызрань-1 – Самара (отправление в 08:44, прибытие в 10:44) начнет курсировать по рабочим дням. На поезда №7103 и №7104 уже продаются билеты с указанием мест в вагоны №5, №6, №7 и №8», – рассказали в компании.

Кроме того, с 12 июня по выходным новые составы будут ходить на маршруте №7532 Сызрань-1 (отправление 04:40) – Мирная (прибытие 07:39), а также на поезде №7565 от станции Мирная (отправление 13:56) до Сызрань-1 (прибытие 16:56).

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