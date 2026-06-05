Вячеслав Федорищев: В Самарской области живут добрые и любящие родную землю люди

Вячеслав Федорищев назвал Самарскую область красивой и благодатной землей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, что ждет туриста, который решит приехать в Самарскую область. По его словам, здесь — сердце России, красивая и благодатная земля, где родилось огромное количество выдающихся деятелей культуры, искусства и управления.

«В Самарской области можно увидеть замечательную, величественную Волгу А напротив Самары — огромный национальный парк «Самарская Лука», горы. Ты стоишь в городе-миллионнике, а напротив тебя горы. Такое очень редко где встретишь», — сказал в интервью «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2026 глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области живет очень много добрых людей: «Самару это отличает. Самарцы добрые, искренние, очень любящие свою родную землю». Он отметил, что 63-й регион — отличное место, чтобы приехать сюда на отдых вместе с семьей.

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