В самарском автобусе 59-летний мужчина ударил попутчика ножом в шею

Потерпевшего вовремя доставили в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние, а нападавшего задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

31 мая 2026 года в маршрутном автобусе в Самаре 59-летний пассажир поссорился с 38-летним попутчиком и ударил его ножом в шею, но убить не смог по независящим от него обстоятельствам. Потерпевшего вовремя доставили в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние, а нападавшего задержали. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении мужчины завели уголовное дело по статье за покушение на убийство. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Место происшествия уже осмотрели и назначили необходимые экспертизы», – сообщили в следственном управлении.

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области оказывают следователям оперативное сопровождение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал