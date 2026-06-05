На ПМЭФ рассказали про новую эру обмана с использованием цифровых двойников

Станислав Кузнецов выступил модератором сессии на тему цифровых самозванцев / Фото: пресс-служба Сбербанка

На Петербургском международном экономическом форуме прошла собственная сессия Сбера «Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения». Выступивший модератором заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов вместе с участниками наглядно показал, как технологии искусственного интеллекта превращаются в инструмент массового мошенничества. В нестандартном формате живого диалога участники создавали и разоблачали дипфейки на глазах у зрителей.

По информации банка, за полтора года число дипфейков в России выросло в 26 раз. Только в текущем году ущерб от такого мошенничества превысил 2 млрд рублей. Средний чек одной атаки — 16 млн рублей. При этом создать один дипфейк можно не дороже 50 рублей. В теневом интернете уже доступно более 40 тыс. готовых заготовок для различных сценариев. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года Россия может потерять от дипфейков 250 млрд рублей.

На сессии обсудили три типа дипфейков. Первый — «кружочек»: короткое видео, где человек в экстренной ситуации (например, попал в ДТП) просит денег. Второй тип — «фейк-маска»: живой человек надевает чужое лицо и говорит чужим голосом. Третий, самый опасный тип — «фейк-аватар»: полностью цифровой персонаж, который сам ведет диалог, отвечает на вопросы и адаптируется под жертву.

Участники сошлись во мнении: государство и общество должны оперативно реагировать на фейки, разъяснять и опровергать их, сделать так, чтобы «не наступать на хвосты», а технологически опережать преступников, иначе доверие к цифровой среде рухнет окончательно.

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