В Самарской области адвокаты украли с карты участника СВО 640 тысяч рублей

Адвокаты сняли с банковского счета мужчины 640 тысяч рублей и распорядились деньгами по своему усмотрению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в 2024 году двое бывших адвокатов забрали у участника специальной военной операции банковскую карту и пообещали передать ее его матери, но вместо этого сняли с банковского счета мужчины 640 тысяч рублей и распорядились деньгами по своему усмотрению. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении них завели уголовное дело по статье за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору и передали его в суд. Суд, рассмотрев предоставленные доказательства, счел их достаточными для вынесения решения и признал обоих мужчин виновными», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Осужденным назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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