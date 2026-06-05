Ведяхин: «ИИ становится не только инструментом эффективности, но и новой управленческой инфраструктурой»

Александр Ведяхин спрогнозировал появление гибридных команд, где люди и ИИ-агенты будут работать совместно. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о трансформации корпоративных систем, где компании переходят от отдельных AI-инструментов к созданию единой корпоративной AI-среды, объединяющей сотрудников, данные и ИИ-агентов в общем защищенном контуре

«Главный критерий зрелости агентных систем сегодня — наличие измеримого экономического эффекта. И таких кейсов становится все больше. Появление «цифровых сотрудников» — ИИ-агентов с закрепленными функциями, задачами и KPI — это практически неизбежный этап развития корпоративных систем. В перспективе у компаний появятся цифровые сотрудники с определенной специализацией: аналитики, ассистенты закупок, помощники юристов, финансовые агенты, ИТ-операторы. У них будут зоны ответственности, KPI, уровень доступа и интеграция в бизнес-процессы», - сказал Александр Ведяхин.

По его словам, о полном замещении человека речь не идет. Появятся гибридные команды, где люди и ИИ-агенты будут работать совместно. Роль человека становится более управленческой и творческой, а роль ИИ — операционной и аналитической, отметил топ-менеджер банка.

«Наиболее сильно изменятся профессии, связанные с повторяющейся интеллектуальной работой: обработка документов, базовая аналитика, типовые коммуникации, часть операционных функций. Одновременно резко вырастет спрос на новые компетенции: архитекторы AI-решений, специалисты по данным, инженеры агентных систем, эксперты по кибербезопасности, управлению рисками и этике ИИ», - сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что очень важными останутся навыки, которые сложнее всего формализовать: стратегическое мышление, лидерство, креативность, способность работать в условиях неопределенности. То есть фактически главным конкурентным преимуществом человека станет способность ставить правильные цели и управлять сложными системами.

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