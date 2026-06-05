«Ставки пойдут вниз, экономика оживет»: Андрей Костин назвал лучший способ сбережения денег

Андрей Костин предостерег новичков от вложений в акции и деривативы без должной подготовки / Фото: пресс-служба ВТБ

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 представил позитивный взгляд на динамику инфляции и дал четкую стратегию сбережений для частных лиц. Глава банка заявил, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво, несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы.

«Инфляция у нас резко идет вниз. Если она будет дальше идти так вниз, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики, больше кредитов. Мы на это надеемся», – подчеркнул Костин.

В части личных финансов Андрей Костин придерживается последовательной тактики: «Лучше хранить деньги в банке». Высокие ставки по депозитам и исторически крепкий рубль делают этот инструмент безальтернативным на текущем этапе.

По мере ожидаемого смягчения политики ЦБ в ближайший год глава ВТБ советует постепенно переводить накопления в инструменты с фиксированной доходностью: «Можно переходить к более сложным продуктам, например, облигации государственные или облигации с фиксированным доходом. Тогда при всем изменении цены вы все равно получите все свои деньги плюс все свои проценты».

При этом банкир предостерег от необдуманного входа на рынок акций и деривативов. Костин подчеркнул, что высокая геополитическая волатильность требует профессиональной подготовки, которой у большинства людей попросту нет. Попытки неподготовленных инвесторов, особенно молодежи, активно торговать на бирже он считает неоправданным риском, ставя во главу угла доверие к банковским продуктам с понятной доходностью.

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